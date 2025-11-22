3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер

7648 дней на экране: хит «Тайны следствия» с Ковальчук установил официальный рекорд — ни одному другому сериалу это не снилось

«У него 0% "свежести" на Rotten Tomatoes»: Эль Фаннинг раскритиковала фильм Кончаловского — считает его худшим

«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии

«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)

Ричи и французы вас не обломают: три комедии на вечер выходного, которые еще никогда не подводили

Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите

Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы