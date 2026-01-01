Меню
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Москве
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20
от 610 ₽
12:50
от 610 ₽
15:20
от 660 ₽
17:50
от 770 ₽
20:20
от 770 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30
от 660 ₽
13:00
от 660 ₽
15:30
от 660 ₽
18:00
от 770 ₽
20:30
от 770 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:00
от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
20:20
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:20
от 660 ₽
12:50
от 660 ₽
15:20
от 660 ₽
17:50
от 770 ₽
20:20
от 770 ₽
22:50
от 770 ₽
01:20
от 770 ₽
