Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Москве

Расписание сеансов Красавица, 2026 в Москве

чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20 от 610 ₽ 12:50 от 610 ₽ 15:20 от 660 ₽ 17:50 от 770 ₽ 20:20 от 770 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30 от 660 ₽ 13:00 от 660 ₽ 15:30 от 660 ₽ 18:00 от 770 ₽ 20:30 от 770 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:00 от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
20:20 от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:20 от 660 ₽ 12:50 от 660 ₽ 15:20 от 660 ₽ 17:50 от 770 ₽ 20:20 от 770 ₽ 22:50 от 770 ₽ 01:20 от 770 ₽
