Netflix выпустил «84 м2» и не прогадал: триллер в духе «Паразитов» со звездами «Игры в кальмара» — рецепт гарантированно хита

Увидела главных актеров и поняла — этот турецкий сериал я точно буду смотреть: одна из самых жарких новинок 2026 года

В финале «Игры престолов» Сансу Старк короновали совершенно заслуженно: нашла 5 причин, почему ее концовка — самая логичная

Пока все спорят из-за немецкого «Тигра», я пересмотрела этот военный фильм 2006-го: иначе, чем «хайповой выдумкой», не назвать

«Какой финал загубили»: «Марти Великолепный» мог закончиться в 100 раз лучше, но A24 забраковали альтернативную концовку

9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix

Этот турецкий сериал взял «Эмми» и покорил Европу в тот же день — даже «Великолепный век» так не смог: вы могли его пропустить

Мы 20 лет верили не тому герою: Нео никогда не был Избранным в «Матрице» — вдумайтесь в пророчество, и все встанет на место

Угадать советский фильм по стоп-кадру – прошлый век: взгляните на фрагменты афиш – и попробуйте не ошибиться (тест)

Эпоха Алеши, Добрыни и Ильи подходит к концу — другие «Богатыри» выходят на первый план: намеков в новой части достаточно