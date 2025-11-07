Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»

Энты во «Властелине колец» жили во временной петле? Иначе сложно объяснить появление знакомого леса

Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет

Актер из «Шестого чувства» рассказал, как ему работалось с Брюсом Уиллисом — самое милое воспоминание с фильмом не связано

Выход «Ветров зимы» снова отложили — Джордж Мартин нашел еще одну причину для оправдания

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге

Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году

Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен