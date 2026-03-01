История интереснее «Первого отдела»: 8 серий проглотила за один выходной — здесь и драма, и детектив, и комедия

Шикарный французский детективный сериал, который держит до финала: всего 6 серий — и ни одной лишней

Пока мечтаю о «Прыгунах», посмотрела другой мультфильм Pixar: один из лучших, которые я видела

«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах

«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке

Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме

Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев

Зашла на Кинопоиск из-за «Ландышей», а застряла на другом сериале из топ-5: СССР, одна фабрика и три судьбы — ни один поворот не угадаешь

«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда

ДиКаприо не считает себя «настоящим мужиком» из-за русских женщин: высказался о них так, что берет гордость