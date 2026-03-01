Перезапуск «Изгоняющего дьявола» жду особенно: режиссер очень хочет «породниться» с фильмом 70-х, но дело не только в этом

«Треть зала плакала», «Задело за живое»: если думаете, стоит ли идти на «Красавицу», отзывы скажут больше рецензий

3 роскошных мини-сериала, которые пролетают на одном дыхании: №1 — культовый хит от HBO

Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут

«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда

«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке

Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме

Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?

На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3»

Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым