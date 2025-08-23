Меню
Расписание сеансов Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег), 23 августа 2025 в Москве

чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег)»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
12:30 от 800 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:00 от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30 от 750 ₽ 14:55 от 850 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
12:40
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:30 от 690 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:50
