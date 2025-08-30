Меню
Расписание сеансов Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег), 30 августа 2025 в Москве

Сегодня 27 Завтра 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег)»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:20 от 610 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
12:45 от 880 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:40 от 770 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:50 от 660 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:20 от 690 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:35 от 690 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
11:10 от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:20 от 880 ₽ 13:00 от 940 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:15
Радуга Кино
Технопарк
2D
11:50 от 460 ₽
