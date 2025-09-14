Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Норсоян Расписание сеансов Норсоян, 2024 в Москве 14 сентября 2025

Расписание сеансов Норсоян, 14 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Норсоян»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
14:00 от 660 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»
Секретные хиты Netflix: 10 международных сериалов, которые рвут рейтинги по всему миру
Больше сотни серий по 2 часа в каждой: три причины, почему турецкие сериалы такие длинные
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше