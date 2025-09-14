Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»

Секретные хиты Netflix: 10 международных сериалов, которые рвут рейтинги по всему миру

Больше сотни серий по 2 часа в каждой: три причины, почему турецкие сериалы такие длинные

Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку