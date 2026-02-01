Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Москве 1 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 1 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:00 от 940 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:00 от 880 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
19:00 от 940 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:05 от 590 ₽ 13:00 от 690 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:10 от 650 ₽ 13:05 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:35 от 590 ₽ 12:30 от 590 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:35 от 550 ₽ 12:30 от 550 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:35 от 550 ₽ 12:30 от 550 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:10 от 720 ₽ 13:05 от 820 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:10 от 560 ₽ 13:05 от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:35 от 520 ₽ 12:30 от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
«Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года
По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»
ИИ-лебедь и Гвидон-комар: насколько «Сказка о царе Салтане» Андреасяна близка к тексту Пушкина
Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись
Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее
«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша
«Слово пацана» 12 недель удерживало крутой рекорд: но теперь его побил другой сериал – вышел еще 10 лет назад
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 3 аниме: «Поднятие уровня» было №1, а вот кто еще оказался в топе
Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг
Обожаю «Титаник», а эти 3 похожих фильма люблю не меньше: без лайнеров, но с дикой химией главных героев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше