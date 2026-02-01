Меню
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Москве
3 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 3 марта 2026 в Москве
2D
19:00
от 720 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:00
от 660 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
19:00
от 720 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:05
от 460 ₽
13:00
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
«Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года
По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»
Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»
Самая большая потеря «Игры престолов» — настоящий Джейме Ланнистер: книжную версию зрители полюбили бы сильнее
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 3 аниме: «Поднятие уровня» было №1, а вот кто еще оказался в топе
Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским
«Актеры никудышные»: «Пса» в России обожают, а его копию с НТВ считают ужасной - разве что собака хороша
Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте
Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись
Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»
