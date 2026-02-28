Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта

Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы

Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы

Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»

Почему Вера Брагина из «Первого отдела» вечно воюет с мужем: психолог объяснил, что мешает стать для него опорой

Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»

Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки