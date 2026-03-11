Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?

Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ

Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)

Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд

«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате

Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+

«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым

Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»