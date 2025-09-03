Намеки были еще в «Папиных дочках»: почему Даша бросила Веника и их детей

В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки

«Типичная рохля Лукас и совсем безумная Жади»: почему зрители ненавидят «Клон»

Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»

Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками

СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме