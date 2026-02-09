Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Несвятая Валентина
Расписание сеансов Несвятая Валентина, 2026 в Москве
18 февраля 2026
Расписание сеансов Несвятая Валентина, 18 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Несвятая Валентина»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:20
от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:30
от 500 ₽
15:05
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Как выглядят знаменитые кинозлодеи 90х сейчас: Фредди Крюгер все еще жив и вовсе не страшный
Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза»
Почему Ибрагим выбрал именно Хюррем для Сулеймана? Есть 3 теории — в любом случае это было ошибкой
Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей
Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?
3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)
Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона
Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»
Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему
Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд
«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667