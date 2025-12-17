Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
11:25 от 8000 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
10:50 от 150 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:40 от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:50 от 350 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
