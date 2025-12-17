Меню
Фильмы
Семьянин
Расписание сеансов Семьянин, 2025 в Москве
18 декабря 2025
Расписание сеансов Семьянин, 18 декабря 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Времена года
Филевский парк
2D
11:25
от 8000 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
10:50
от 150 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:40
от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:50
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4
Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)
«Лучший отечественный сериал» оценили на 8.4: им оказался детектив 13-летней давности – обошел даже «Первый отдел» и «Невский»
Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)
Новосельцев в «Служебном романе» любил вовсе не «мымру» и уж точно не жену: Рязанов намекал еще в самом начале
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
Устали искать фильмы, похожие на «Франкенштейна»? Мы сделали это за вас: 3 ленты с тем же вайбом и оценками 7.3+
«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки
