Киноафиша Фильмы Семьянин Расписание сеансов Семьянин, 2025 в Москве 23 декабря 2025

Расписание сеансов Семьянин, 23 декабря 2025 в Москве

Как купить билеты на сеанс фильма «Семьянин»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Времена года
Парк Победы
2D
11:25 от 8000 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
15:20 от 300 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
12:45 от 220 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:40 от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:00 от 300 ₽
