Киноафиша
Фильмы
Семьянин
Расписание сеансов Семьянин, 2025 в Москве
28 декабря 2025
Расписание сеансов Семьянин, 28 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Семьянин»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
14:00
от 1210 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
22:05
от 1450 ₽
