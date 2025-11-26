«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3»

Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда

Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно)

«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?

Эти 5 фильмов СССР просто созданы для осеннего просмотра: ИИ зашифровал их в эмодзи – угадаете все? (тест)

Как зовут коня Гэндальфа из «Властелина колец»? В оригинале все просто, а на русском минимум 3 варианта – фанаты выбрали лучший

Вселенная «Майора Грома» станет больше: в новый сериал вплели всех любимых героев из фильмов — дату премьеры уже назначили

«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит

Тест для поклонников кинолент Мосфильма: если ответите на 5 из 5 вопросов, вы – ходячая энциклопедия