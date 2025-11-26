Меню
Фильмы
Я бы тебя пнула, если бы могла
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Москве
26 ноября 2025
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 26 ноября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D, SUB
19:30
от 450 ₽
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3»
Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда
Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно)
«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться
«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?
Эти 5 фильмов СССР просто созданы для осеннего просмотра: ИИ зашифровал их в эмодзи – угадаете все? (тест)
Как зовут коня Гэндальфа из «Властелина колец»? В оригинале все просто, а на русском минимум 3 варианта – фанаты выбрали лучший
Вселенная «Майора Грома» станет больше: в новый сериал вплели всех любимых героев из фильмов — дату премьеры уже назначили
«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит
Тест для поклонников кинолент Мосфильма: если ответите на 5 из 5 вопросов, вы – ходячая энциклопедия
Поняли только те, кто читал книгу: заставка «Добро пожаловать в Дерри» работает как мини-фильм про Пеннивайза — это все пасхалки
