Фильмы
Я бы тебя пнула, если бы могла
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Москве
2 декабря 2025
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2 декабря 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D, SUB
12:15
от 350 ₽
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры
Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9»
«В деревне помирать-то легче»: этот советский фильм с Боярским видели единицы, зато песни оттуда россияне напевают до сих пор
Вор в законе или… шпион Абвера? Говорухин в «Месте встречи» не объяснил, кем был Фокс на самом деле – в книге все ясно с пары строк
«Покойная», свободная, несчастная: в «Шерлоке» с Камбербэтчем так и не прояснили судьбу Ирен Адлер – зато в книгах все было иначе
Неземная красота: сын Ихтиандра и Гуттиэре сорвал джекпот в генетической лотерее (фото)
В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»
Автор «Ганнибала» снова творит — и снова с Мадсом Миккельсеном: новинка получила 93% свежести на RT и скоро выходит в кино
Из «Мстителей: Финал» вырезали фантастически жестокую сцену убийства Капитана Америки: фильм бы точно превратился в «18+» (фото)
Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками
