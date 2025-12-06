Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Я бы тебя пнула, если бы могла
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Москве
6 декабря 2025
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 6 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
пн
24
вт
25
ср
26
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
вт
2
ср
3
чт
4
сб
6
пн
8
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
15:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Всплыло спустя 20 лет: Нолан рассказал о неснятой «Трое», над которой уже даже начал работать
Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот
Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику
Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл
MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач
Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам
Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину
Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке
«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту
Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы
«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667