Уже снимают 9 сезон: почему Куценко никогда не уйдет из «Скорой помощи» — в Сети нашли этому убедительное объяснение

Где смотреть главный российский фильм 2025 года «Август» в хорошем качестве: есть 5 площадок, которые можно включить уже сейчас

Уже озвучена дата выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил» и расписание серий: формат для России необычный

Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»

В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему

Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил

Русский тест за счастье милых: вы явно плохо смотрели «Гардемаринов», если не ответите на 4/6 вопросов о шедевре Дружининой

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску

Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек

Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор