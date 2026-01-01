«Один дома» спустя 30 лет: детали, которые в детстве казались смешными, а теперь — уже нет

Была ли Лили беременна вторым ребенком, когда Волдеморт ворвался в дом Поттеров? Разбираем громкую фанатскую теорию

Зрители обожают первую, а он выбрал другую: Калкин назвал свою любимую часть фильма «Один дома» — причина многих удивит

Чем удивляет 2 сезон сериала «Питт»: главная драма 2025-го вернулась – и стала лучше буквально во всем (наш обзор)

Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков

Настоящая мультивселенная безумия: а вы знали, как появился Данила Багров из «Брата» и при чем тут Нюша из «Смешариков»

Насмотрелись новогодних сказок? Теперь время теста – вспомните 7 принцесс и царевен из кино СССР по кадрам

Не такая уж милая Надя и слишком молодая Галя: вот какой была «Ирония судьбы» до того, как стала фильмом

Хорошие копы здесь не живут: создатели «Прослушки» выпустили уникальный мини-сериал – 93% от критиков + основан на реальных событиях

Джон Уик, «разрывные» шутки, кошмарная смерть: россияне выбрали 3 лучших серии «Невского» с Васильевым — не согласиться будет трудно