Вместо реальной колонии — «заброшка», где раньше были вампиры: где снимали сериал «Мотай!»

«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест)

Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix

64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять

Их закрыли слишком рано: 5 криминальных сериалов, которые смотрятся лучше большинства хитов Netflix

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео