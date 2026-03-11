Как вообще Сулейман мог на них посмотреть: две худшие наложницы «Великолепного века» — «серая крыска» и истеричка

Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше

Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины

Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд

Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»

«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым

20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз

Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+