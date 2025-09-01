Этот фильм во сто крат мощнее «Матрицы», но знают о нем единицы: параллельные миры и финал, который взрывает мозг

В прокате не заметили, а теперь ищут по всей Сети: 5 фильмов 2000-х, которые пересматривают по ночам в поисках ответов

Пока все ненавидят звезду «Одних из нас», она замахнулась на Marvel: вот кого из героев хочет сыграть Белла Рэмси

Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)

«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта

Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов

У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами