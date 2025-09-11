Как Пеннивайз связан с Роландом Дискейном: новый сериал все расставит по местам

Хэппи-энда не будет? Авторы «Смешариков» рассказали, чем закончится роман Нюши и Бараша

«Приклеился к экрану»: спин-офф «Офиса» уже продлили на 2 сезон — зрители такого не ожидали

У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»

«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов»

«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)

Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю

Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет

«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала