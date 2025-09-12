Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сказки тёмного леса. Ворожея
Расписание сеансов Сказки тёмного леса. Ворожея, 2025 в Москве
12 сентября 2025
Расписание сеансов Сказки тёмного леса. Ворожея, 12 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
8
вт
9
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказки тёмного леса. Ворожея»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
12:00
от 450 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
11:30
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:10
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:00
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
12:50
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей
В какой серии убивают Анну в «Невском»: флешка, Белова и сцена, которую пересматривают снова и снова
Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине
«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность
Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны
Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667