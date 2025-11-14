Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
I Am Martin Parr
Расписание сеансов I Am Martin Parr, 2024 в Москве
14 ноября 2025
Расписание сеансов I Am Martin Parr, 14 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
пт
14
вс
16
пн
17
чт
20
сб
22
вс
23
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «I Am Martin Parr»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
20:00
от 850 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
Встречаем Год Красной Лошади с вдохновением: 13 фильмов об этих прекрасных животных, после которых захочется сесть в седло и мчать навстречу мечте
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения
От 30 до 300: сколько на самом деле лет было преподавателям Хогвартса, когда Гарри впервые сел за парту?
Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном
Дом, но не бумажный: свежий триллер от Netfix со звездой «Укрытия» набрал почти 80% свежести – подарит 2 часа адреналина и холодного пота
Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся
Все пропало: только фанаты «Служебного романа» пройдут этот тест – вспомните, чего не хватает на 5 кадрах
Новый ремейк культовой юридической драмы рвет все чарты стриминга — в оригинале, снятый Копполой, сыграл Мэтт Дэймон
Шон Бин рассказал, как появился тот самый мем из «Властелина колец» — легендарной фразы не было в изначальном сценарии
От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)
«Готовы замахнуться еще на 10»: мульту «Три кота» уже 10 лет – но про его связь с «Гарри Поттером» знают не все, а ведь это ключ к успеху
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667