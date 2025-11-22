Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы I Am Martin Parr Расписание сеансов I Am Martin Parr, 2024 в Москве 22 ноября 2025

Расписание сеансов I Am Martin Parr, 22 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 16 пн 17 чт 20 сб 22 вс 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «I Am Martin Parr»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D, SUB
19:00 от 700 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Бабочки в животе, улыбка до ушей и легкая истерика от нежности: 3 корейские дорамы, где химия просто зашкаливает
«Доза безумия»: Робин Уильямс не снимался в «Списке Шиндлера», но именно он помог Спилбергу не сойти с ума на съёмках
Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна
Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь
Соколиный глаз на третьем месте: с этого Мстителя пользы как от козла молока - определили худшего члена команды
Нолан может позавидовать: эта часть «Сумерек» принесла $829 млн и поставила рекорд века — весь зал бился в истерике
67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»
Тест для продвинутых любителей кино СССР: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с очередью
«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы
Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени
770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше