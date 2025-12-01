Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Снеговик Расписание сеансов Снеговик, 2025 в Москве 24 декабря 2025

Расписание сеансов Снеговик, 24 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24 пт 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Снеговик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:00 от 320 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:00 от 370 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
10:35 от 320 ₽
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хоть сериал и закрыли, но точку поставили красивую: чем закончился сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином
Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке»
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
«Посмотрел 18 серий за сутки»: индийский трукрайм «рвет» мировой топ Netflix – оценки на уровне «Одних из нас» и «Хода королевы»
Вырезанные сцены из «Гарри Поттера и Тайной комнаты» превращают сказку в мрачный триллер: неудивительно, что в кино не показали
«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно
Не показывайте рецепт Маше — налопается до икоты: пирог из «Маши и Медведя» занимает 10 минут — и это точно круче покупного печенья
Сколько сезонов у «Эмили в Париже»: собрали всю хронологию и рассказали когда ждать новый (спойлер: он уже на подходе)
Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы
«Намного грамотнее»: первый «Джек Воробей» родился в СССР — этот приключенческий фильм и сегодня утрет нос хваленым «Пиратам»
Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше