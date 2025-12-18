Меню
Фильмы
Снеговик
Расписание сеансов Снеговик, 2025 в Москве
31 декабря 2025
Расписание сеансов Снеговик, 31 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
2D
11:20
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:00
от 500 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:50
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:40
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:05
от 400 ₽
13:15
от 500 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:45
от 340 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40
от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40
от 400 ₽
12:20
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:25
от 400 ₽
12:50
от 600 ₽
