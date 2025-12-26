Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Снеговик Расписание сеансов Снеговик, 2025 в Москве 3 января 2026

Расписание сеансов Снеговик, 3 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Снеговик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:15 от 1000 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
12:10 от 900 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:40 от 850 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
14:00 от 1000 ₽
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
10:00 от 700 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Кого выбрала бы Надя в «Иронии судьбы» после психотерапии: ИИ сказал, что никакого хэппи-энда не будет
Этот сериал НТВ должен был показать в 2026 году, но премьеру перенесли на конец 2025: все 8 серий выйдут за два дня
НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»?
В 80-х КГБ одобрило расстрел Леонова: вмешались кино-чиновники, так бы показали на весь СССР
Об этом платье из «Москва слезам не верит» мечтали модницы в СССР: чтобы сшить его, кое-что «выпотрошили и постирали»
Пока все хвалят «Бар "Один звонок"», этот сериал с Козловским давно держит те же 8 баллов: напряжение «ни на секунду не позволяет отвлечься»
Сашку из «Дальнобойщиков» узнаете с закрытыми глазами, но что насчет этих 8 ролей Галкина? (Тест без «Мастера и Маргариты»)
Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор
Сашок, Иваныч и… Райхат? В «Дальнобойщиках» всегда был третий водитель кроме Галкина с Гостюхиным: но его не увидеть даже с лупой
Будет ли 4-й сезон «Триггера»? Фанаты уже больше года ждут продолжения – и у создателей созрел ответ
Тест к 76-летию Михаила Боярского: вспомните 6 фильмов с актером по кадру – «Мушкетеров» от других хитов отличат не все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше