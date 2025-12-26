«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года

«Это будет самостоятельная история», а не повторение прошлых сюжетов: когда выйдет «Бой с тенью 4»?

Фанаты «Чернобыля» точно оценят этот политический триллер: The New York Times даже включила сериал в список лучших

Отчет подождет, гадаем по советскому кино: с вас — выбор цитаты, с нас — прогноз на корпоратив (тест)

Пока все хвалят «Бар "Один звонок"», этот сериал с Козловским давно держит те же 8 баллов: напряжение «ни на секунду не позволяет отвлечься»

VK назвал 5 пар из кино СССР – их россияне любят больше всего: Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит» в топе, но далеко не №1

Самую жуткую теорию про «Один дома» официально подтвердили ученые: родители бедолаги Кевина – все-таки изверги

Будет ли 4-й сезон «Триггера»? Фанаты уже больше года ждут продолжения – и у создателей созрел ответ

Сашок, Иваныч и… Райхат? В «Дальнобойщиках» всегда был третий водитель кроме Галкина с Гостюхиным: но его не увидеть даже с лупой

Тест к 76-летию Михаила Боярского: вспомните 6 фильмов с актером по кадру – «Мушкетеров» от других хитов отличат не все