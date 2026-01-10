Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист

Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды

Пламя, что гасит свет: как Балрог из «Властелина колец» сломил гномов и уничтожил Морию — ему помогла одна особенность

ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)

Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)

Никулина в «Операции "Ы"» узнают многие: вот еще 5 героев в теплых шапках – вспомните, в каких фильмах СССР они были (тест)

Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу

Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon

«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»

Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»