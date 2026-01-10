Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист

Пламя, что гасит свет: как Балрог из «Властелина колец» сломил гномов и уничтожил Морию — ему помогла одна особенность

5 самых нелепых ошибок «Парка Юрского периода»: рука за хвостом динозавра, камеры в отражении и другое

«Люди требовали вернуть деньги»: «Аватар 3» оказался трехчасовой бессмыслицей - в кино в РФ можно не ждать

Логику убили еще до собачки: в «Джоне Уике» нашли кучу сюжетных дыр, особенно смешной в сцене с таксистом

Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»

За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили

«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»

Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу

Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)