Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году

«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть

Яутджа Прайм — не место для слабых: разбираемся, откуда произошли самые смертоносные убийцы из «Хищника»

Как изменилась формула чуда в «Елках» за 15 лет: вы вряд ли заметили, но посыл стал совсем другим — и это хорошо

Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы

Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр

Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс

Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона

Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?

«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)