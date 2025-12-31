Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Искупление Расписание сеансов Искупление, 2025 в Москве 6 января 2026

Расписание сеансов Искупление, 6 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 31 пт 2 вт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Искупление»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
22:50 от 1100 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»
Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 сильных фантастических фильма, о которых мало говорят, но высоко оценивают
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже
«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин
«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»
Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России
В 5 фильмах СССР улицы замело снегом: и только знатоки по кадрам вспомнят названия кинолент (тест)
Какой фильм спасал Брежнев? Какой шедевр набрал 90 000 000 просмотров? Сложный тест о цифрах и фактах для знатоков киноклассики СССР
Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше