Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сожалею о тебе
Расписание сеансов Сожалею о тебе, 2025 в Москве
19 декабря 2025
Расписание сеансов Сожалею о тебе, 19 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
ср
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Сожалею о тебе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
15:50
от 1500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности
Зрители зря годами ждали 7 сезон «Пространства» от Amazon: он уже давно вышел, но только в другом формате
Интригу держали почти 10 лет: исполнитель роли Уилла подтвердил самую мрачную фан-теорию — победа над Векной ничего не решит
Сколько сезонов у «Эмили в Париже»: собрали всю хронологию и рассказали когда ждать новый (спойлер: он уже на подходе)
Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть)
«Намного грамотнее»: первый «Джек Воробей» родился в СССР — этот приключенческий фильм и сегодня утрет нос хваленым «Пиратам»
Не показывайте рецепт Маше — налопается до икоты: пирог из «Маши и Медведя» занимает 10 минут — и это точно круче покупного печенья
Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы
«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)
Женщины ставят 7.7, мужчины «смотрят залпом»: эта комедийная драма – фаворит 2025-го, а еще со звездой скандального «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667