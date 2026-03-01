Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Калевала: Первый викинг
Расписание сеансов Калевала: Первый викинг, 2026 в Москве
14 марта 2026
Расписание сеансов Калевала: Первый викинг, 14 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Калевала: Первый викинг»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
12:50
от 820 ₽
18:00
от 820 ₽
22:05
от 820 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
20:45
от 680 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
15:05
от 470 ₽
19:45
от 490 ₽
22:55
от 490 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
20:50
от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
20:55
от 690 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
20:15
от 800 ₽
22:45
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
20:35
от 730 ₽
23:05
от 730 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
21:05
от 770 ₽
23:20
от 2400 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
21:15
от 730 ₽
00:45
от 710 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:35
от 470 ₽
18:50
от 500 ₽
00:00
от 500 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:20
от 690 ₽
20:30
от 690 ₽
23:00
от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
14:55
от 700 ₽
18:35
от 700 ₽
21:05
от 700 ₽
23:35
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
15:35
от 820 ₽
20:25
от 820 ₽
22:55
от 820 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
21:50
от 770 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:10
от 720 ₽
21:40
от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
20:40
от 720 ₽
23:10
от 720 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
20:10
от 680 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны
Лазарев — просто ужас: этот мелодраматический сериал 2013 года обожаю — рейтинг 7.7 и прекрасная Мороз
Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667