Уже в первой серии 5 сезона «Очень странных дел» создатели спрятали подсказку: всего 1 секунда — и зрители не поняли

Практически анекдот про Штирлица с парашютом: почему татуировка Фирузе — главный провал «Великолепного века»

«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов

«С работы бегу – включаем»: этот фильм с легендарным Машковым на Ближнем Востоке пересматривают залпом, а в КНДР даже цитируют наизусть

«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»

Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов

«Дурной пример» заразителен: а вы знали, какие советские фильмы сняли благодаря Брюсу Ли

«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу

Тарантино выпустит новую часть «Убить Билла» уже 30 ноября: Ума Турман спустя 20 лет вновь взялась за катану