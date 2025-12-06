10 премий «Эмми», 40 млн просмотров и всего 5 эпизодов: почему «Чернобыль» от HBO остаётся главным мини-сериалом десятилетия

Только истинные фанаты заметили, что тут дело нечисто: мультфильм «Тачки» нагло скопировал старый хит, где доктор стал прототипом Молнии Маккуина

Кэмерон поклялся на крови, что снимет продолжение этого фильма: и это несмотря на кассовый провал с бюджетом в 200 млн долларов

Лишь один сериал на Западе сейчас обсуждают сильнее, чем «Очень странные дела»: вышел 3 года назад, в России остался незамеченным

«Понравилось больше “Невского”»: новинку Пятого канала нахваливают так, как хитам НТВ не снилось – зрители ставят лайк за «минимум соплей»

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?

Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу