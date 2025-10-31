Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Старуха с ножом
Расписание сеансов Старуха с ножом, 2025 в Москве
31 октября 2025
Расписание сеансов Старуха с ножом, 31 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
вт
28
чт
30
пт
31
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Старуха с ножом»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:00
от 720 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:00
от 770 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:30
от 690 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
20:10
от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:00
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
18:00
от 770 ₽
20:30
от 770 ₽
23:00
от 770 ₽
01:30
от 770 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667