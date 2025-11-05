Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре

Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя

В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?

Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде

Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы

«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО

Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)

Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься