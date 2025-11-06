Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь

«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени

В ноябре скучать не получится: 6 турецких сериалов, вокруг которых уже собираются фанаты — есть даже 1 триллер

Новый фэнтези-сериал в духе «Игры престолов» стартовал с впечатляющими рейтингами: в главной роли Шон Бин – как думаете, умрет ли в этот раз?

Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере

В Голливуде появился новый Стэнли Кубрик, и его новинка с лысой Эммой Стоун – отсылка к великой «Космической Одиссее»

Лечим «менталку» после Хэллоуина: в топ-7 самых нестрашных фильмов в истории попало аниме Миядзаки и даже «тихий шедевр» Линча

Прочитали интервью создателей «Очень странных дел» и несем вам главный спойлер: с вероятностью 99,9% умрет этот герой – вы вряд ли обрадуетесь

«Самая драматичная сцена»: эту сцену «Великолепного века» переснимали десятки раз — а зрители поставили эпизоду всего 6,9 балла

О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа