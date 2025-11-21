Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Старуха с ножом Расписание сеансов Старуха с ножом, 2025 в Москве 21 ноября 2025

Расписание сеансов Старуха с ножом, 21 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 21 сб 22 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Старуха с ножом»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
00:00 от 390 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
3 новых российских сериала, которые быстро стали любимчиками зрителей: на экране — Петербург, маньяк и три ведьмы
Пандора ближе, чем кажется: раскрыты локации съемок «Аватара 3», который выйдет уже в декабре-2025 — вот где снимали шедевр Кэмерона
Корейский Миядзаки и драма от создателя «Поезда в Пусан»: 4 аниме не из Японии, которые ничуть не уступают их шедеврам
Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»
«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет
«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом
«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов
Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо
Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить
В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите
У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше