3 новых российских сериала, которые быстро стали любимчиками зрителей: на экране — Петербург, маньяк и три ведьмы

Пандора ближе, чем кажется: раскрыты локации съемок «Аватара 3», который выйдет уже в декабре-2025 — вот где снимали шедевр Кэмерона

Корейский Миядзаки и драма от создателя «Поезда в Пусан»: 4 аниме не из Японии, которые ничуть не уступают их шедеврам

Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом

«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов

Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо

Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить

В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите