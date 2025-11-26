В списке есть и «Контейнер» с Акиньшиной: 3 сериала от START, которые захватят с первой минуты и не отпустят до конца

«У него 0% "свежести" на Rotten Tomatoes»: Эль Фаннинг раскритиковала фильм Кончаловского — считает его худшим

Зашли как-то немец, серб и британец… : кто играл русских в сериале «Очень странные дела»

«Думаешь, я сумасшедший?»: свой «Пролетая над гнездом кукушки» в СССР сняли раньше, чем в США – но цензура запретила фильм на 20 лет

«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)

В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите

Ричи и французы вас не обломают: три комедии на вечер выходного, которые еще никогда не подводили

«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов

Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой

Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо