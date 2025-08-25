Меню
Расписание сеансов Одно целое, 2025 в Москве 25 августа 2025

Расписание сеансов Одно целое, 25 августа 2025 в Москве

Москино Сатурн
Свиблово
2D
21:05 от 270 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
18:05 от 600 ₽ 22:35 от 600 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:35 от 1500 ₽ 20:40 от 580 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
14:30 от 600 ₽ 19:20 от 650 ₽ 22:20 от 650 ₽ 00:40 от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
14:45 от 550 ₽ 20:10 от 650 ₽ 22:25 от 650 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
19:20 от 1300 ₽ 20:40 от 1300 ₽ 23:50 от 700 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D, SUB
15:50 от 290 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
18:00
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
11:15 от 550 ₽ 21:30 от 550 ₽
2D, SUB
14:40 от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
18:50 от 750 ₽ 22:05 от 550 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:25
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:10
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
22:30
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
