Фильмы
Одно целое
Расписание сеансов Одно целое, 2025 в Москве
28 августа 2025
Расписание сеансов Одно целое, 28 августа 2025 в Москве
Сегодня
26
Завтра
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Международная
2D
12:30
от 600 ₽
14:45
от 600 ₽
17:00
от 650 ₽
19:15
от 650 ₽
21:30
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:40
от 610 ₽
20:40
от 720 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
16:00
от 2750 ₽
20:30
от 770 ₽
23:35
от 770 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
16:10
от 2200 ₽
21:05
от 770 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
18:30
от 770 ₽
23:00
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
15:35
от 2750 ₽
19:10
от 770 ₽
22:15
от 1100 ₽
00:10
от 770 ₽
01:20
от 2750 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:55
от 600 ₽
20:40
от 650 ₽
23:25
от 520 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
20:50
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
22:10
Киномакс Пражская
Пражская
2D
21:20
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:55
от 1560 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
23:50
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:45
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
18:40
от 380 ₽
00:35
от 380 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:45
от 400 ₽
21:50
от 400 ₽
22:55
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:20
от 600 ₽
00:20
от 700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
20:40
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
16:40
от 640 ₽
18:50
от 640 ₽
21:50
от 640 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D, SUB
14:55
от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
16:55
от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
13:25
от 570 ₽
15:35
от 570 ₽
17:50
от 670 ₽
20:05
от 670 ₽
22:20
от 670 ₽
23:20
от 1300 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:45
от 1100 ₽
16:05
от 1100 ₽
20:25
от 1300 ₽
22:40
от 1300 ₽
00:55
от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
13:10
от 430 ₽
17:30
от 590 ₽
19:45
от 590 ₽
22:00
от 590 ₽
00:05
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
22:10
от 370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
19:00
от 540 ₽
21:10
от 540 ₽
23:25
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:05
от 650 ₽
22:15
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:30
от 600 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
21:05
от 650 ₽
23:20
от 650 ₽
00:35
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
21:00
от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
21:05
от 580 ₽
23:15
от 580 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
16:30
от 800 ₽
18:45
от 900 ₽
21:40
от 580 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Никто 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик
