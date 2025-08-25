Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Гадкая сестра Расписание сеансов Гадкая сестра, 2025 в Москве 25 августа 2025

Расписание сеансов Гадкая сестра, 25 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гадкая сестра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
21:30 от 550 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Пока все ненавидят звезду «Одних из нас», она замахнулась на Marvel: вот кого из героев хочет сыграть Белла Рэмси
Сара Джессика Паркер резко ответила на критику «И просто так»: ей все равно, но почему?
Этот фильм во сто крат мощнее «Матрицы», но знают о нем единицы: параллельные миры и финал, который взрывает мозг
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше